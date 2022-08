Defiende fotos ‘sugerentes’ con fans

“Cuando los artistas hacen conciertos, todos tienen algo llamado paquete VIP. No he tenido un meet and greet en 7 años. Tengo los fanáticos más geniales del planeta. Estos son recuerdos que permanecerán con ellos para siempre”, escribió en la publicación el ganador del Grammy.

En las imágenes se puede ver al músico en compañía de seguidoras que posan con él abrazado e incluso tocando su cuerpo.

Y aunque no está claro dónde y cuándo se tomaron estas fotos específicas, se cree que Chris lo hizo como parte de su gira con Lil Baby promocionando su nuevo álbum Breezy, que realiza por todo Estados Unidos.

“Hay artistas tontos que no hacen contacto visual con personas que hicieron posible incluso tener una carrera. Yo solo existo porque estos fanáticos vieron algo en mí que nunca pensé que fuera posible... ¡Así que haré todo lo posible por mis fanáticos!”, concluyó Chris.

Según una nota publicada por Page Six, estos momentos VIP pueden costar más de unos pocos miles de dólares para cualquier artista, por lo que la gente está pagando mucho dinero por la experiencia uno a uno.