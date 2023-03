Eliminaron del guion de Kimmel chistes sobre Will Smith

En entrevista con Variety, Molly McNearney, productora ejecutiva de Jimmy Kimmel Live! y esposa de Kimmel, reveló varios de los ajustes de último momento que tuvo el guion del presentador durante la ceremonia de la entrega 95 de los premios de la Academia, incluidas varias bromas sobre el famoso incidente de la ceremonia pasada.

"No puedo decirles cuántos chistes de Will Smith teníamos de los que luego nos deshicimos. Pues no pensamos que ese fuera nuestro lugar para hacerlo. Ese debería ser Chris Rock, no nosotros", comentó.

El argumento fue que no querían hacer que esta ceremonia tratara sobre la pasada y ciertamente la estrategia funcionó. Cuando Kimmel puso sobre la mesa el tema de la bofetada en su discurso, estuvo apoyado por Michael B. Jordan, Pedro Pascal, Michelle Yeoh, Steven Spielberg y Andrew Garfield al referirse a ellos como su "equipo de seguridad" ante actos violentos, volviendo el momento uno de los más icónicos de la noche.

Durante el discurso de apertura Jimmy dijo "Si alguien en este teatro comete un acto de violencia en cualquier momento durante este espectáculo, se le otorgará el Óscar a Mejor Actor y se le permitirá dar un discurso de 19 minutos de duración", refiriéndose a que, a pesar de su acto violento, Will Smith fue premiado el año pasado.

Chris Rock habló abiertamente sobre el incidente durante un show para Netflix en el que bromeó sobre el dolor físico que le causó la bofetada que recibió ya que Smith es más fuerte y más grande que él. Se ha informado también, que el protagonista de Rey Richard ha intentado hacer las paces con su compañero de actuación pero no ha tenido éxito.