Chiquis Rivera y su mensaje de apoyo a migrantes en EU

Chiquis Rivera se une a los famosos que han alzado la voz sobre la situación que están viviendo los migrantes indocumentados en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, la cantante envió un conmovedor mensaje y manifestó la intención de apoyar a quienes se han visto afectados por las deportaciones.

"Me duele el corazón, me duele la cabeza de tanto pensar en la injusticia que está pasando en el País. Es una tristeza, es horrible ver todo lo que está pasando, he recibido mensajes de personas que quiero mucho, que conozco personalmente, que son migrantes y son personas buenas y trabajadoras que llevan días sin salir de su casa, que no han llevado a los niños a la escuela por miedo.

"No tengo palabras en este momento para describir lo que siento, pero quiero decirles que los quiero mucho. Veré la forma de ayudar más"

"No tengo palabras en este momento para describir lo que siento, pero quiero decirles que los quiero mucho. Veré la forma de ayudar más, he compartido información, pero voy a buscar la manera de hacer algo más", dijo la hija de Jenni Rivera en un en vivo en su cuenta de IG.

La artista de 39 años, nacida en Los Ángeles, California, recordó que su abuelo, Pedro Rivera, originario de La Barca, Jalisco, y su abuela, Rosa Saavedra, oriunda de Hermosillo, Sonora, emigraron a Estados Unidos para mejorar su calidad de vida.

También dijo sentirse agradecida por todo lo bueno que le ha dado ese país.

"Se están llevando a personas buenas, no a los delincuentes. Yo vengo de una familia de migrantes, mis abuelos vinieron a este país y gracias a ellos que tomaron ese riesgo, aquí estamos, así que esto me duele por muchas razones, pero ahora lo más importante, su arma más poderosas es conocer sus derechos y hay que correr la voz, hay que ayudarnos, en las redes sociales, si saben de un retén, compártanlo, es importante estar unidos en estos momentos", agregó en el en vivo.

Chiquis Rivera también compartió datos y contactos de varias asociaciones que están dando apoyo a los migrantes.

Tras las acciones del presidente Donald Trump hace unos días para la expulsión de migrantes indocumentados, varios famosos como Selena Gómez y Susana González han alzado la voz.