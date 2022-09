Chayanne apareció en redes con arreglos y sus fans reaccionaron

¿Pero qué le pasó a Chayanne?

Es la pregunta que muchos de los seguidores del boricua se están haciendo en estos momentos, luego de que el cantante compartiera un video a través de sus redes sociales en el que aparece con un rostro bastante diferente.

Aunque a sus 54 años el intérprete de "Provócame" ya no es un jovencito, lo cierto es que su éxito con las mujeres seguía intacto. Su bien conservada figura y hasta sus canas, significaban para muchas de sus fans un toque de madurez que lo volvía irresistible.

Pero, al parecer, el peso de los años comenzó a significar un problema para el artista y ahora lo acusan de haberse realizado algunos arreglitos estéticos en el rostro. Todo a raíz de un breve clip que compartió en sus perfiles y aunque la noticia debería ser que anuncia su regreso a la música, lo que llamó la atención fue que la cara de Elmer Figueroa, su nombre real, luce inflamada y hasta con falta de movimiento.

"No. No había necesidad de destruirte tu cara", "Se veía y me gustaba más antes", "Te echaste a perder la cara, nos gustabas al natural y sin bótox", "Eras muy cambio, no necesitabas de ningún arreglo", "Ay Dios mío, ¿por qué?"; "Se puso bótox al parecer", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.