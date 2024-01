Ciudad de México

De ser el centro de atención por su poder o su popularidad, personalidades como Harvey Weinstein, Pablo Lyle, R-Kelly y Danny Masterson terminaron tras las rejas y recibieron el recién inaugurado 2024 privados de su libertad.

HARVEY WEINSTEIN

Weinstein, quien fue uno de los grandes magnates del cine entre los ochenta y los dos mil, fue acusado de asaltos y violaciones sexuales por más de 70 mujeres, y por sus actos se derivó el movimiento "Me Too".

En el 2018, su caso fue puesto como ejemplo a nivel mundial para ilustrar el abuso de poder, la corrupción sexual y la conducta inapropiada laboral, y luego de meses de investigaciones y varios juicios, el estadounidense de 71 años fue condenado a 23 años de cárcel; además, es un criminal registrado en EU.

R.KELLY

Y en un tratamiento similar aparece el cantante y productor R.Kelly, ya que su poderío y fama se tornaron en su contra cuando varias familias lo denunciaron por abuso de menores de edad, ya que reclutaba niñas para encuentros íntimos y las amenazaba y amedrentaba.

Arrestado en julio del 2019, el intérprete de "Trapped in the Closet" fue investigado y enjuiciado, siendo en junio del 2022 cuando le imputaron 30 años de vida tras las rejas. Los cargos incluyen producción de pornografía con niñas, hasta el momento sus abogados no han podido conseguir que su pena sea reducida a 11 años, que es lo que enseguida pidieron a las autoridades.

GARY GLITTER

También por ser relacionado con sexo con menores de edad, fue que el músico Paul Gadd, mejor conocido como Gary Glitter, fue a dar al reclusorio en su natal Inglaterra.

En el 2015 fue encontrado culpable de asalto a dos menores durante un concierto en 1970, fue sentenciado a cumplir con una condena de 16 años; de los cuales cumplió ocho años y obtuvo libertad condicional.

Sin embargo, el gusto le duró menos de un mes, ya que lo volvieron a encerrar porque violó los derechos de su condición, podrá pedir nuevamente esta modalidad hasta dentro de tres años. Esta no era la primera vez que pisaba la cárcel, pues en 1999 ya había cumplido con una breve condena por posesión de pornografía infantil, y en 2006 una de casi tres años por abusar de menores en Vietnam.

DANNY MASTERSON

Sin duda, uno de los casos recientes y más mediáticos que se han dado, es el del actor Danny Masterson, estrella de That ´70s Show y también DJ, quien fue acusado por tres mujeres, quienes sufrieron abuso sexual de su parte entre el 2001 y el 2003, lo cual redituó en investigación y aprensión del también productor.

En mayo del 2023, Masterson, de 47 años, fue sentenciado a 30 años de prisión por dos cargos de violación; tendrá que pasar 25 años para que pueda aspirar a libertad condicional.

PABLO LYLE

Pablo Lyle en la carcel porque agredió a un cubano en Miami, agresión que resultó en muerte y debe cumplir cinco años en prisión y ocho en libertad condicional, luego de que fue encontrado culpable de la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández, en el 2019.

Como esto ocurrió en Miami, el histrión se encuentra en una prisión de Florida, y aunque hay rumores de que buscaba la posibilidad de que cumplir sentencia en México, esto no ha sido verificado ni considerado posible por su equipo de abogados.

HÉCTOR PARRA

Héctor Parra fue acusado de corrupción de menores, por su ex pareja Ginny Hoffman y su hija menor, Alexa. En el tema de Parra, su situación se hizo muy compleja y dividió opiniones ya que la acusación provino de su hija menor, Alexa, pero la media hermana de esta, Daniela, defendió a su padre y acusó manipulación de información y pruebas, que afectaron a su padre. Parra, debe cumplir con diez años de cárcel.