Cazzu y su hija Inti: Celebración de Halloween

Cazzu disfruta de la vida y de lo mejor que hay en ella, su hija Inti, con quien celebró Halloween en medio de la polémica desatada por sus declaraciones sobre su ex y padre de su hija Christian Nodal.

La trapera argentina rompió el silencio que mantuvo casi durante medio año luego de terminar con el cantante de regional mexicano y que éste, 15 días después de la ruptura, hiciera público su romance con Ángela Aguilar, su actual esposa.

Cazzu decidió hablar sobre su ex y sobre cómo se enteró que éste tenía una relación con Ángela, a quien conocía y con quien había compartido algunos momentos; la argentina, rodeada de amigas, habló por primera vez de lo doloroso que fue el rompimiento con Nodal y pidió a su ex y a su esposa que no hablen de ella ni de sus sentimientos.

La reacción de Cazzu se da después de que la hija de Pepe Aguilar dijera en una entrevista que ella y Christian tienen la consciencia tranquila porque "no rompieron ningún corazón" y porque todos los involucrados (Cazzu incluida), sabían de su relación con Nodal mucho tiempo antes de que lo hicieran público.

Cazzu disfruta con su hija Inti Halloween

Mientras el nombre de Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar se volvieron tendencia en las horas recientes debido a la versión que cada uno ha dado de esta historia, la trapera argentina, que se prepara para volver con todo a la escena musical, disfrutó con su hija Inti del Halloween.

En un video, ambas aparecen disfrazadas de mariposas, con un atuendo negro y hermosas alas color naranja; madre e hija aparecen con una de las hijas de la cantante La Joaqui, una de las mejores amigas de Cazzu.

La Joaqui, quien estuvo muy cerca de la argentina cuando se dio el truene con Nodal, también fue testigo de las primeras declaraciones públicas que Cazzu hizo sobre su ruptura con Nodal; en redes llamó la atención el llanto de La Joaqui cuando la trapera contó cómo se sintió luego de que Christian decidiera terminar la relación.

Precisamente La Joaqui compartió una tierna fotografía en la que aparecen sus dos hijas y la pequeña Inti que en septiembre cumplió su primer año de vida.