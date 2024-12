Anahí organiza fiesta de cumpleaños a Dulce María

Por: El Universal

Diciembre 15, 2024 - 05:02 p.m.

La cantante Dulce María cumplió 39 años el pasado 6 de diciembre, pero no fue sino hasta este fin de semana que Anahí la festejó, con una íntima reunión con dos de las amigas más entrañables de la exRBD; Fernanda Malo y Zoraida Gómez, con quienes ambas compartieron créditos en la telenovela "Rebelde".

La cantante ha estado muy consentida en los últimos días, por lo que un día después de su cumpleaños, dedicó una publicación a todas las personas que la felicitaron y le enviaron sus mejores deseos.

Dulce agradeció por todo el amor que, al día de hoy, sigue recibiendo de sus fans y de las personas que la rodean; una de ellas es Anahí, para la que no pasó desapercibida dicha fecha.

Si bien, sus compromisos laborales y familiares les impidieron verse el día en que Dulce cumplió años, este fin de semana se reunieron en la casa de Anahí, en donde la conductora de "¿Quién es la máscara?" organizó una pequeña fiesta.

En ella estuvieron como invitadas Fernanda Malo, quien dio vida a Sol de la Riva, y a Zoraida Gómez, quien interpretó a José Luján. en la telenovela "Rebelde", dos de las mejores amigas de Dulce.

Por las fotografías que han compartido las cuatro, se aprecia que fue una reunión que se llevó a cabo durante la tarde, en la que, en compañía de un par de copas y un pastel, celebraron la vida de la cantante, que no acudió sola, sino junto con María Paula, su pequeña hija.

Mientras Fernanda, Anahí, Zoraida y Dulce charlaban, María Paula, los hijos de Anahí; Manuel y Emiliano, y el hijo de Zoraida, Maximiliano, jugaban juntos.

El esposo de Dulce María, Paco Álvarez, también estuvo presente; también fue una de sus hermanas.

Cuando el festejo terminó, la exRBD recurrió a sus redes sociales para agradecer a Anahí por todos sus detalles.

La ausencia de Maite Perroni no pasó desapercibida, pues si bien, es sabido que Anahí y Dulce decidieron no formar parte de la demanda en contra del exmánager de RBD, Guillermo Rosas, no han hablado abiertamente de un distanciamiento con su compañera de agrupación, de la que solían ser muy cercanas.