Celebra Anthony Hopkins 47 años de sobriedad

"Solo quiero desearles un feliz Año Nuevo, y también decir que hoy estoy celebrando 47 años de sobriedad. Pero este es un mensaje que no pretende ser pesado sino útil.

"Soy un alcohólico en recuperación. Hay personas que luchan en esta época de cancelación y odio, niños que son acosados. Les digo que sean amables con ustedes mismos, sean amables, quédense fuera del círculo de toxicidad con las personas que te ofenden. Vive tu vida, siéntete orgulloso de tu vida", dijo el actor de 84 años en un video que compartió en su Instagram.

Hopkins anteriormente luchó contra el alcoholismo, pero se limpió y cambió su vida en 1975, incluso, admitió que casi pierde la vida en una extenuante batalla contra la adicción, pero pudo hacer los cambios necesarios con un poco de ayuda.

El protagonista de El Silencio de los Inocentes insistió en que cualquiera que tenga problemas similares puede recurrir a un programa de 12 pasos que le salvará la vida.

"No soy un bienhechor, soy un pecador como todos. Pero tengo la mejor vida que puedo imaginar, ni siquiera puedo atribuirme el mérito. Donde sea que están recibiendo ayuda, no se avergüencen, no dejen que nadie los menosprecie. Celébrense. Mucho amor para todos ustedes. Gracias", finalizó su mensaje.