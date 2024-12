Procesan a cinco personas por la muerte de Liam Payne

Por: Agencia Reforma

Diciembre 30, 2024 - 09:15 a.m.

Las autoridades de Argentina procesaron a cinco personas por el caso de la muerte de Liam Payne, entre ellos Rogelio "Roger" Nores, el ex mánager del cantante.

De acuerdo con los reportes de medios locales, las acusaciones derivaron en prisión preventiva para Ezequiel Pereyra, un empleado del hotel Casa Sur, y para Brian Paiz, mesero de un restaurante, quienes, se presume, habrían sido quienes le acercaron la cocaína al británico.

El ex mánager del intérprete de "For You" fue acusado de homicidio culposo, sin orden de detención, pero con un embargo de poco más de 48 mil 500 dólares, además se le prohibió salir de Argentina. También está siendo investigado por su vínculo con el consumo de drogas del famoso.

La gerente de Casa Sur, Gilda Martín, también fue imputada por homicidio culposo, al igual que el encargado del hotel, Esteban Grassi, quien se encontraba laborando durante el horario de la muerte del ex One Direction.

Las acusaciones fueron emitidas por la jueza Graciela Bruniard, del Juzgado Criminal y Correccional Número 34, informó el diario Clarín.

Los detenidos y determinaciones surgen después de la muerte de Liam Payne, quien, bajo los efectos de varias drogas, cayó del tercer piso del hotel donde se encontraba hospedado, causándole la muerte por hemorragias internas, el pasado 16 de octubre.