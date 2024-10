Devela placa en Arena Monterrey

Porque en los cinco conciertos que ha dado en la Arena Monterrey, el primero en diciembre del 2017, todos han sido sold out, Carlos Rivera fue distinguido con una placa que conmemora su éxito y que se une a las de otros artistas como Yuri, Banda MS, Hombres G y 90´s Pop Tour, entre otros.

Previo a su concierto de esta noche, en este recinto, el cantante de 38 años hizo la develación de la placa frente a la prensa.

"Estoy muy emocionado de estar de vuelta en Monterrey, especialmente en esta ocasión que celebro mi concierto XX años de música, de escenarios. Agradezco mucho a la Arena que siempre nos ha recibido con tanto cariño", expresó.

EMOCIONADO

"Siempre se cumplen sueños. Recuerdo mucho la primera vez que yo vine aquí, no vine a ser el artista principal, venía yo acompañando a mi maestro Franco de Vita, donde me acuerdo salir del camerino rumbo al escenario soñando que algún día ese camino que iba a hacer era para un escenario mío, propio; lo veía tan lejano en ese tiempo, no parecía que fuera posible pronto, pero gracias a Dios y al público que nos ha traído no una, sino cinco veces. Ustedes saben que la música melódica, la balada, el pop, no es exactamente lo que más domina en las listas, sin embargo, el público ha sido muy bueno conmigo".

Comentó sonriente que siempre que se presenta en tierras regias llueve, y en ésta no fue la excepción.

"Siempre que vengo llueve, eh, de verdad, pa´ que me traigan más seguido, pero te lo juro que es algo que ha sido curioso".

CUMPLE SUEÑOS

Tengo familia que vive aquí que me dice: hijo, siempre que vienes llueve. Qué bendición, siempre he dicho que Dios ha sido muy bueno conmigo, me ha permitido cumplir sueños y dar mi música desde el corazón".

Carlos regresó a la ciudad para celebrar con los regios sus primeras dos décadas de carrera con su XX Tour, del que sólo ofrecerá 20 shows: tres en México y el resto en Costa Rica en noviembre; Argentina y Chile, en diciembre, y en el 2025 se va a España y a los Estados Unidos.

"Llego a 20 años de carrera feliz en todos los sentidos, realizado como artista y como persona. Hoy tengo muchos más motivos para ser feliz y para seguir trabajando", expresó el artista, quien formó una familia con la cantante Cynthia Rodríguez, con quien tiene a su hijo León.