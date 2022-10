Pierde Cardi B contrato multimillonario con 'Call of Duty'

Cd. de México, México.- Cardi B reveló que perdió un contrato multimillonario con el videojuego " Call of Duty " debido al último caso judicial en el que estuvo involucrada.

El pasado mes de julio, la rapera había dado a conocer su colaboración con el videojuego de Activision a través de la publicación de varias imágenes del mismo en su video musical "Hot Shit" en colaboración con Kanye West y Lil Durk, sin embargo, y de acuerdo con declaraciones de Cardi publicadas en su cuenta de Twitter, el trato se canceló debido a que no cumplió con su contrato.

La intérprete tenía programada una sesión de fotos a la que no pudo acudir porque tuvo que comparecer ante el tribunal del juicio que enfrentaba por estar involucrada en algunos incidentes violentos.

"Mis estúpidas decisiones del pasado me hicieron perder dinero ahora. Tenía un contrato multimillonario con 'Call of Duty' sobre la mesa pero no podía tomarlo debido a la corte. ¡Chicos, piénsenlo dos veces antes de tomar decisiones rápidas! Lección aprendida", tuiteó la cantante.

A principios del mes de septiembre, Cardi B se declaró culpable de dos cargos por su participación en algunas peleas en un club de striptease de Nueva York en el 2018. Dos cantineros del lugar acusaron a la enemiga de Nicki Minaj de agresiones contra ellos.

Se declaró culpable de un delito menor

La también compositora se declaró culpable de un delito menor de agresión, lo que le ayudó a evitar un juicio penal y un tiempo en la cárcel. Como consecuencia, la rapera fue sentenciada a 15 días de servicio comunitario y se comprometió a cumplir con las órdenes de protección de tres años para las víctimas.

"Parte de crecer y madurar es ser responsable de tus acciones. Como madre, es una práctica que estoy tratando de inculcarle a mis hijos, pero el ejemplo comienza conmigo. En mi pasado he tomado algunas malas decisiones que ya no me da miedo enfrentarlas y reconocerlas", compartió Cardi B en un comunicado.