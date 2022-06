¡Cambia su vida!

Soy una de esas criaturas que hablan mediante el arte. Siempre quiero crear cosas. Si no estoy creando, me estoy muriendo de alguna forma". Brad Pitt, actor

En entrevista para la revista GQ, el actor de ¿Conoces a Joe Black? dijo que poco después de la ruptura decidió ingresar a un programa de Alcohólicos Anónimos, donde sintió que se respetaba su privacidad.

"Tenía un grupo muy bueno que era realmente privado y selectivo, así que era seguro. Porque había visto casos de otras personas que fueron grabadas mientras expresaban sus historias personales, y eso es simplemente atroz para mí", contó.

SIN PRIVILEGIOS

El protagonista de Guerra Mundial Z agregó que más recientemente, también ha dejado de fumar, por lo que ahora consume pastillas de nicotina.

"No tengo la capacidad de fumar sólo uno o dos cigarros al día. No es una de mis habilidades. Si lo hago, es por completo. Y lo haría hasta perjudicarme. (Así que) ya perdí mis privilegios", afirmó.

Durante la entrevista, el histrión de 58 años hizo pocas referencias directas a su ruptura de Jolie, con quien tiene seis hijos y quien fue su pareja durante más de una década.

Originario de Missouri, Pitt se mudó a California de joven. Uno de sus primeros papeles destacados en la pantalla grande fue el de J.D. en Thelma y Louise (1991), de Ridley Scott. A la fecha ha ganado dos premios Óscar: uno en 2014 como productor de 12 Años Esclavo (nombrada Mejor Película) y otro en 2020 como Mejor Actor de Reparto, por Érase Una Vez en Hollywood.

PASIONES CREATIVAS

Durante la actual pandemia, dijo, ha dedicado mucho tiempo a perseguir sus pasiones creativas, incluyendo tocar la guitarra y hacer objetos de cerámica en su casa de Los Ángeles.

Sin embargo, también se ha mantenido activo en el cine. Con su compañía Plan B Entertainment, ha producido largometrajes que incluyen el nuevo remake de El Padre de la Novia, la cinta de Netflix Blonde y su nuevo filme como protagonista, Tren Bala.

En este largometraje de David Leitch, que llegará a México el 4 de agosto, Pitt interpreta a Ladybug, un asesino a sueldo que toma un tren entre Tokio y Kioto.

SU ÚLTIMA ETAPA

Y pese a que ha forjado una muy exitosa carrera, reconoció que ya piensa en llevar a cabo otro tipo de actividades.

"Me veo en mi última etapa, (como si estuviera) en el último semestre o trimestre. ¿Cómo será está última fase? ¿Y cómo quiero diseñarla?", reflexionó.

Agregó que se siente más maduro que antes y que esto se manifiesta en el hecho de que ahora reconoce el valor de cada momento de su vida, incluyendo los tiempos difíciles.

"Creo que la alegría ha sido un descubrimiento (que me llegó) más tarde. Siempre me he movido con las corrientes, a la deriva en cierto modo, y hacia la siguiente.

"Creo que pasé años con una depresión leve, y no ha sido hasta que he aceptado eso, tratando de abrazar todos los lados de uno mismo: la belleza y la fealdad, que he sido capaz de captar esos momentos de alegría", dijo el protagonista de El Curioso Caso de Benjamin Button.