Brillan los mejores

A noche se llevó a cabo los MTV Video Music Awards, que celebran los mejores videos musicales y artistas del año, y hasta el cierre aquí los máximos ganadores del la justa musical

Los MTV Video Music Awards 2022 se transmitieron en vivo desde el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, teniendo como presentadores a Nicki Minaj, LL Cool J y Jack Harlow.

Red Hot Chili Peppers ´Icono Global´.

Bad Bunny, Lizzo, Eminem y Snoop Dogg, BLACKPINK y Panic! at the Disco fueron algunos de los artistas que presentaron sus espectáculos en vivo como parte del show.

Lizzo acepta premio por "About Damn Time".

Entre los galardonados de la noche Nicki Minaj gana el premio "Video vanguardia" y en su discurso de agradecimiento, la cantante dijo que ojalá y Whitney Houston y Michael Jackson estuvieran vivos, por lo que recalcó la importancia de la salud mental.

Nicki Minaj gana ´Video vanguardia´

"Espero que las personas se tomen en serio la salud mental, porque nadie sabe lo que cada uno pasa en sus vidas. Gracias a todas las personas que me han permitido mostrar mi trabajo participano en sus álbums", expresó en su discurso de su agradecimiento.

Y el premio es para..... Harry Styles con su álbum "Harry´s house". Harry no asistió a la premiación debido a que está dando una gira internacional ahora, pero se enlazó para agradecer a sus fans por el constante apoyo.

Harry Styles, ´Mejor álbum del año´.

Mientras que Taylor Swift fue la ganadora a mejor largometraje musical, con el videoclip de su tema "All too well".

Lili Reinheart fue la encargada de entregar el premio a la cantante.

"Quiero empezar dando gracias a Taylor Swift y Dylan O´ Brien", dijo Swift tras subir al escenario.

Y el premio a mejor canción K-pop del año fue para Lisa que recibió su premio de las manos de la actriz Sofia Carlton.

Mejor canción K-pop para Lisa.

Espectaculares performances

Fergie.

Lizzo.

Ryan Castro y J. Balvin "Nivel de Perreo".

Khalid y Marshmello "Numb".

Eminem y Snoop Dogg perform "From the D 2 the LBC".