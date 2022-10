Ahora sí goza cantar

Por muchos años se sintió como un esclavo en su carrera, porque su vida era puro cantar, grabar, hacer shows y promocionar su música, hasta que Bobby Pulido decidió poner un alto a ese ajetreo.

Por eso, el llamado "Golden Boy" de la música texana le bajó la intensidad de su trabajo como cantante y decidió disfrutar a su familia. Se volvió a casar y tuvo otro hijo, contó en una rueda de prensa que ofreció para anunciar un concierto que dará el viernes 18 de noviembre junto a Intenso, Costumbre y Álex Treviño en la arena Monterrey.

"Era puro cantar, grabar, hacer shows, promoción... Cuando tú estás con una disquera multinacional que te está apostando mucho y tienes todo el equipo de management, grabar un disco es relativamente fácil", explicó el cantante.

LO MÁS DIFÍCIL

"Promocionarlo es lo más complicado, porque de repente te dicen: ´Esta semana tienes que ir a Guadalajara´, ´Esta semana tienes que ir a Monterrey´; en ese momento yo estaba empezando también una familia, entonces, sinceramente, no le di mi tiempo a mi familia".

Así que llegó un momento que decidió llevársela más leve, agregó Bobby.

"Se prende la lucecita y dices: ´bueno, si grabo tengo que promocionar y hacer todo eso, y si no grabo nada, no tengo que promocionar nada; tengo más tiempo familiar´", contó.

"La verdad, me ha gustado eso. Estoy más feliz que nunca. Me volví a casar, tengo un bebé (Rodrigo) que va a cumplir tres años, y hoy por hoy sí puedo yo trabajar cuando quiero trabajar, y cuando no, no tengo qué".

NUEVO DISCO

Esa situación lo llevó a grabar un nuevo disco titulado Para que Baile mi Pueblo, con el cual obtuvo una nominación al Latin Grammy, premiación que se llevará a cabo el jueves 17 de noviembre en Las Vegas.

"Justo tengo los Latin Grammy un día antes del show aquí en la Arena (Monterrey), el 18 de noviembre. El 17 será un día bastante pesado. Esa noche tomo un vuelo (de Las Vegas) a Austin, y de ahí por tierra a Monterrey al otro día", dijo.

"A ver cómo nos va. Estoy muy contento, quiero agradecer a Abelardo Rivera que fue el ingeniero que mezcló el disco, también por picarme las costillas para hacer algo (en la música)".

DE ESTRENO

El texano señaló que no había lanzado una producción musical en nueve años.

"Sí, hace mucho tiempo y pues, últimamente he estado haciendo muchas cosas; un tema que se llama ´¿Qué Voy a Hacer?´, que grabé con Élida Reyna y Avante, he grabado con Socios del Ritmo, Caloncho, Invasores, El Plan", contó.

"Me habían tocado cuatro nominaciones (para el Latin Grammy) y nunca he ganado; entonces, ya sé lo que se siente no ganar. Ojalá que ya pueda sentir lo que es ganarme un premio".

AHORA ES FELIZ