Girarán por el país

Si algo admiran los Black Eyed Peas de Shakira, es que siempre ha sido perfeccionista y detallista con la música que crea, por eso sienten una profundidad afinidad con su trabajo.

Will.I.Am, Taboo y Apl.De.Ap dijeron hoy que siempre estarán abiertos a colaborar con la colombiana y a tener más trabajo con ella, porque es "su hermana".

"Tiene un alto sentido de la ética, del trabajo, es muy detallista y conocedora. Es de esos artista que no es descuidados, se fija, pone atención.

"Ella siempre será pionera, propositiva, y eso nos gusta, nos encanta. Compartimos visión con ella y somos hermanos, sí, Shakira es hermana", contó Will.I.Am sobre la estrella, con quien grabaron "Girl Like Me" y "Don´t You Worry".

SE ANIMAN

Tras su intervención en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, y en el Emblema, el domingo por la noche en el Autódromo Hermanos Rodríguez, los músicos dijeron que están listos para hacer una gira más extensa por el País.

"Nosotros amamos hacer música, y yo soy de los que se siente orgulloso de sus raíces mexicanas y de que México la está rompiendo. De que haya muchísimo que escuchar en español.", apuntó Taboo.

SUS HITS

Black Eyed Peas, que tiene más de 10 éxitos número 1 en Billboard, consiguió gran popularidad con éxitos como "Don´t Lie", "Don´t Phunk with My Heart" y "Where Is the Love", además de "I Gotta Feeling", el que ha sido su sencillo más conocido y premiado, y cuando lo hacían en la época de Fergie.

"Nos escucharán con nuestras mejores canciones, con lo que quiere escuchar el público", anticipó Apl.De.Ap.

FECHAS PAUTADAS

Esto, dijeron, pues la introducción a la que será su próxima gira por el País, que incluye las siguientes fechas: 30 de septiembre en Torreón. Coahuila, 1 de octubre en Querétaro, 5 en Monterrey, el 6 en Ciudad de México, el 7 en Puebla, el 12 en Mérida, el 14 en Cancún y el 21 en Guadalajara.