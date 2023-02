"No quiero un bobo que me controla": Belinda

Por lo que la famosa no termina de estar en el ojo del huracán para meterse en otras controversias: tal como le pasó en esta ocasión.

Recordemos que la separación de las estrellas estuvo rodeada de acusaciones en Twitter e indirectas que también "alcanzaron su lado artístico", pues luego de que se diera a conocer la primicia, Christian lanzó el tema "Ya no somos ni seremos", una canción que claramente habla de la desilusión romántica.

"Quise mi piel, llenarla de tatuajes, pa' cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte", se oye cantar a Nodal en el video oficial.

"Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida", agrega, además no olvidemos que la entonces pareja estaba comprometida.

Si bien el tema de Nodal tiene un tono más melancólico, la llamada Reina de los Amarres publicó otro sencillo, unos días más tarde, llamado "Mentiras cab…n", lo que para algunos significó una respuesta para el intérprete.

"No quiero un bobo que me, que me controla. Ni los fines de semana, estar sola. Como me dejabas esperando por horas. Ahora las llamadas que tus haces se ignoran", interpreta la famosa.