¡Tiene nueva víctima!

La cantante pasó unos días junto al actor de Hollywood en Capri, Italia, y lo publicó en sus redes sociales, "Verano 22, irrepetible", fue la frase con la que hizo un recuento de sus días ensueño, además de compartir una fotografía en la que aparece Leto portando un sombrero mexicano y un video en el que le enseña a hablar español.

Las reacciones de sus fans no se han hecho esperar y no sólo le han llovido halagos por sus increíbles y atrevidos looks, también la felicitan por tener cerca a uno de los galanes de cine más deseado.

Tras su mediática ruptura con Christian Nodal, la cantante Belinda decidió hacerse un espacio en su agenda y disfrutar de unos días libres junto al mar, pero no se encuentra sola, la acompañan varios amigos, entre ellos el actor Jared Leto.

Fue la propia Beli quien presumió en su cuenta oficial de Instragram, los momentos que ha pasado al lado de Leto y que incluyen un paseo en bote y la escalada de algunas colinas.