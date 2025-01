Fuerte mensaje: Llama ´corrupto´ a presidente de España

Por: Agencia Reforma

Enero 16, 2025 -

El pasado lunes fue un día crucial para el cantautor Nacho Cano, quien declaró en los Juzgados de Plaza de Castilla en calidad de investigado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra los extranjeros.

El ex Mecano es acusado por la supuesta contratación ilegal de becarios en su espectáculo "Malinche, El Musical", después de la denuncia de la becaria mexicana, Lesly Guadalupe Ochoa, cuando rescindió sus prácticas en el espectáculo, presuntos delitos por los que fue detenido el pasado mes de julio.

SIN MIEDO A NADA

Tras salir del tribunal, Cano lanzó un fuerte mensaje al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al que acusó de "corrupto", para después asegurar que no tiene miedo de enfrentarse a él.

"Tengo un mensaje para Pedro Sánchez: tú sí mereces caer. Y mereces caer porque no tienes nada que no puedas comprar. A los que somos y queremos ser españoles nos quitas el dinero para dárselo a los que no quieren ser españoles, para comprar tus votos", señaló Cano afuera del juzgado. "Vas a por mí, pero no voy a caer, porque no lo merezco".

El músico siguió atacando a Sánchez en su reunión con los medios de comunicación, acusándolo también de abuso de poder.

"El sí se merece caer porque él es un corrupto que utiliza a sus ministros corruptos, a sus policías corruptos, abogados nombrados a dedo. Tienes a la juventud engañada. Tengo muchos trabajando conmigo, no pueden comprar un piso".

Yo llevo 45 años dando puestos de trabajo, haciendo música para el mundo, llevando espectáculos en castellano al mundo entero, y yo no merezco caer. Lo que hago lo hago honestamente y la gente me conoce. - Nacho Cano / Cineasta cantante

SE LANZA A LA YUGULAR

"Encima te permites gastarte el dinero de todos nosotros en homenajear a Franco, cuando apoyas al tirano de Maduro con tu colega Zapatero y Monedero... Esta es la verdad todo esto que está pasando, es una cortina de humo para que nos entretengamos, una gilipollez, y yo me voy a encargar de demostrar que eso es así".

En su comparecencia ante la jueza María Inmaculada Iglesias, Nacho Cano se desvinculó de las supuestas irregularidades que rodean la contratación de los becarios mexicanos en "Malinche, El Musical", declarando que cree que estuvo "mal asesorado".

Cano indicó que desconocía muchos de los asuntos relacionados con la contratación por la que ha sido cuestionado, asegurando que los gestionaba su equipo.

DOS HORAS DECLARANDO

En su declaración, que se prolongó durante más de dos horas, se limitó a contestar a preguntas de la jueza, la fiscal y a sus abogados. Fuentes jurídicas señalaron que su actitud era de "cierta prepotencia" y que incluso la jueza le habría llamado la atención.

Por su parte, el abogado de Leslie Ochoa, Alfredo Arrién (que se presentó en los Juzgados, aunque no estaba citada), se mostró rotundo al dejar claro que "La declaración de los dos agentes de policía, del inspector y del secretario, ha sido contundente: sí había una relación laboral".

Por su parte, José Luis González-Montes y Elena Fernández, abogados de Nacho Cano, manifestaron que el procedimiento penal fue muy molesto y dijeron que durante la declaración se "cercenó" su derecho de defensa, al señalar sus preguntas como "impertinentes".

"Seguimos con el esperpento de procedimiento penal que estamos viviendo. El atestado policial está plagado de irregularidades. Ya se presentó en papel para alterar el reparto aleatorio que debe ser debido a través de Internet".

"Se habla en todo momento de retribuciones salariales de empleados y trabajadores del musical ´Malinche´ con mantenimiento permanente de trabajos en el musical, cosa absolutamente falsa, porque eran becarios en formación, que están desarrollando prácticas no laborales ajustados a los tiempos exactamente establecidos", relató González-Montes.