Becaria del MET

Komuro llamó la atención a nivel mundial al renunciar a su título real para poder casarse con su novio de la universidad Kei Komuro, un hombre plebeyo. Tras una boda discreta, la pareja se mudó a la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) para iniciar una nueva vida.

De acuerdo a una fuente de "The Japan Times", Mako Komuro trabaja actualmente en la sección de arte asiático del MET, sin embargo, la exprincesa no recibe paga, pues es un trabajo voluntario.

Mako estudió en la Universidad Cristiana Internacional de Japón -donde conoció a su esposo- la carrera de arte y patrimonio. También estudió en Edimburgo, Escocia, la carrera de historia y obtuvo una maestría en gestión de museos y galerías en la Universidad de Leicester, en Reino Unido.

Además de sus labores como pasante, Komuro escribió un ensayo para el catálogo "Monk Ippen Giving a Warrior the Tonsure and His Wife as a Lay Buddhist Nun", publicado por el MET, sobre los pergaminos que ilustran la vida del monje Ippen, quien difundió el budismo en Japón.

De acuerdo al medio japonés, la pareja vive a 10 minutos del MET, en un condominio de lujo.