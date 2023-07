Bebe Rexha recibe puntos en la cara tras ser golpeada con un celular

CIUDAD DE MÉXICO- El domingo por la noche, Bebe Rexha se presentó en un club de Nueva York en que sus fans disfrutaban de la interpretación de algunos mejores éxitos, sin embargo, cuando los ánimos se enardecían cada vez más, la cantante de 33 años fue golpeada con un celular que la impactó directamente en el rostro, generando que cayera de rodillas automáticamente por el dolor que experimentó y, por lo cual, fue trasladada de forma de inmediata para recibir puntos en la herida en el hospital más cercano.

Bebe Rexha gets hit by phone in the face on stage pic.twitter.com/AJ1Xj7NtfR — Daily Loud (@DailyLoud) June 19, 2023

Daily Mail" dio a conocer la noticia del incidente en que estuvo involucrada Bebe Rexha quien, hace menos de un día, aún promocionaba los boletos para su show "Bebe Rexha best f*n night of my life, el cual ya ha presentado en 13 ciudades, sin embargo, la cantante no contaba que la noche de ayer sufriría una lesión que la llevaría a ser tratada en urgencias, debido a que uno de los presentes a su concierto le arrojó un dispositivo móvil, mientras ella estaba interpretando un de sus canciones.

Por los videos que circulan en redes sociales, el individuo que lanzó el celular lo hizo con toda intención de golpear a la cantante que, al sentir el impacto en su rostro, cayó de rodilla arriba del escenario connotando el dolor que había sentido. Inmediatamente, se puede apreciar como parte de su staff se acerca a ella con presteza para levantarla y sacarla fuera del recinto para ser trasladada al centro médica más cerca al The rooftop at pier 17, el club en el que se encontraba ofreciendo el concierto.

Bebe Rexha abandonó el club no sin antes dirigirse a su público y agitar su mano, a modo de despedida, mientras abandonaba el escenario y, a su vez, sus fans abucheaban al sujeto que había llevado a cabo la hazaña, además de que fue señalado y por los presentes, en búsqueda de que la policía lo llevase arrestado. El agresor, de 27 años, fue identificado con el nombre de Nicolás Mavagna.

"El individuo fue detenido en la escena y trasladado al primer recinto para el procesamiento de arresto" y "la mujer asistida fue trasladada por el servicio médico de emergencia a un hospital del área en condición estable", indica el documento al que el medio británico tuvo acceso, luego de que se produjera el altercado a las 22:00 horas aproximadamente.

Mientras que Mavagna era trasladado fuera del club, los fans de Rexha le gritaron una serie de insultos que demostraba su inconformidad pues no sólo hirió a su artista favorita, sino que al golpear impidió que ella pudiera satisfacerlos con la realizaron de su show completo, por el cual pagaron más de 6 dólares para presenciar el show.

Entre los comentarios de Twitter, los seguidores de Bebe Rexha reclaman:

"Todos la estábamos pasando muy bien y Bebe también, todos nos estábamos divirtiendo mucho, quiero decir, ¿¿¿quién haría eso???".

"Bebe es literalmente una de las personas más dulces y menos problemáticas en la industria de la música, no se merece esto...".

"Absolutamente gran espectáculo arruinado por un fanático".

¿Cómo se encuentra Bebe Rexha?

En lo referente a la salud actual de Bebe Rexha, el portal de noticias "Pop Base", a través de un tuit, aseguran que la madre de Bebe, Bukurije Rexha, reportó que la joven fue sometida a tres puntadas en el rostro para cerrar la herida que le produjo el impacto. Por su parte, la cantante compartió una fotografía donde la extensión que comprende su ceja y ojo izquierdo luce visiblemente hinchada y con un gran moretón que, además está cubierta con una pequeña gaza. La intérprete de "In the name of love" acompañó la publicación de la frase: "Estoy bien".