Le contesta a Ferka

Hace algunos días, Ferka estuvo en entrevista y recordó la pelea que protagonizó con Bárbara de Regil y reveló que el comentario que dijo no fue exclusivamente para ella, sino para todos los que aprovecharon ese "boom" del fitness y que no están certificados.

Y cuestionaron a Bárbara de Regil sobre lo que dijo de Feria y se le fue con todo a su colega.

"Cuando no te voltean a ver hablas de otra persona para que te volteen a ver; ella no sabe mi historial, no sabe mi vida, no sabe qué he hecho, no sabe en qué me he dedicado en mis tiempos, eso es sólo salir y abrir la boca...", dijo Bárbara.