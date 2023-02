Regresa a Guadalajara

The Rasmus regresa a México.

La banda finlandesa The Rasmus, que alcanzó la fama internacional gracias a su rock gótico, vuelve a Guadalajara luego de su visita a finales de 2018.

En esta ocasión, la agrupación liderada por Lauri Ylönen tocará en el mismo recinto que la vez pasada: el C3 Stage. La cita será el 10 de mayo.

El paso de The Rasmus por la capital de Jalisco se debe a su gira "Live and Never Die", con la que también visitará CDMX y Monterrey.

The Rasmus es un grupo activo desde 1996 y cuenta con diez álbumes de estudio hasta hoy. Su quinto disco, Dead Letters (2003) alcanzó el top 10 en diez países diferentes y recibió ocho premios de oro y cinco de platino. El álbum se vendió más de dos millones de veces y la canción "In The Shadows",incluso, se convirtió en un éxito mundial, alcanzando el sitio número uno en las listas de popularidad de 26 países.

El grupo ha vendido más de cinco millones de álbumes en todo el mundo y aproximadamente 350 mil álbumes sólo en Finlandia.