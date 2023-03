Cumple uno de sus grandes sueños

Parece que el año sabático de Bad Bunny no podrá realizarse, pues ahora el cantante será presentador de un evento de la WWE que se llevará a cabo en Puerto Rico el 6 de mayo.

El intérprete de "Me Porto Bonito" aseguró sentirse honrado por ser parte de este evento, pues comentó que desde su infancia ha sido fan de este deporte.

"En 2005, cuando era niño, no pude asistir a la Revolución de Año Nuevo en el Coliseo; finalmente, 18 años después, WWE regresa a la isla con un evento masivo y esta vez no me lo perderé", dijo.

SUS LIMITACIONES

Bad Bunny ha comentado, en repetidas ocasiones, que durante su infancia y juventud tenía muchas limitaciones económicas, por lo que se perdió muchos eventos internacionales que hacían en la isla.

En el 2021, el intérprete de "Amorfoda" debutó con éxito como gladiador dentro del evento anual WrestleMania, de la WWE. El boricua hizo despliegue de una serie de llaves de lucha que sorprendió a todos, como un Canadian Distroyer o "La casita", insignia del luchador mexicano Negro Casas. Incluso, se dio el tiempo de lanzarse desde la tercera cuerda.