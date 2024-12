Los Green day en el AHR: Fiebre rockera

Por: Agencia Reforma

Noviembre 17, 2024 -

Al grito de "hey, ho, let´s go!", el inconfundible "Blitzkrieg Bop" de Ramones, a las 23:36 horas, en el escenario principal del C. Capital apareció un hombre vestido de conejo rosa para provocar al público a gritar con toda su fuerza.

Terminó la canción y las pantallas laterales mostraron diferentes épocas por las que han pasado Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, los Green Day, con la bandera de EU y, de fondo, la intro de Star Wars.

Con su The Saviors Tour, el trío celebra los 30 años de su disco Dookie y los 20 de American Idiot.

"Viva México", saludó el vocalista, Billie Joe, para arrancar con "The American Dream Is Killing Me" para cerrar la primera jornada en un Autódromo Hermanos Rodríguez que oficialmente registró la llegada de 74 mil 416 personas, según Ocesa.

Previamente, Toto entregó lo más selecto de sus más de cuatro décadas de historia musical, y a las 22:10, en el segundo escenario del festival, dio inicio a "Girl Goodbye", de su primer material.

Como guiño al público, el baterista Shannon Forrest portó una playera de la Selección Mexicana, y cuando salió en las pantallas laterales, la gente lo vitoreó.

A los primeros acordes de "Hold The Line", también de Toto (1978), la gente alzó sus celulares para inmortalizar el momento.

"Es bueno estar aquí. Gracias por la cálida bienvenida. La gente dice que esto nos gusta, pero no es cierto", bromeó Steve Lukather, líder del grupo.

"Estamos muy felices de estar con ustedes. Esta canción es sobre una chica que fue mi novia y me rompió el corazón", agregó Joseph Williams, vocalista, al introducir "Pamela", tocando el pandero para crear las armonías.

"Oé, oé, oé, oé, Toto, Toto", coreaba el público; Lukather agradeció para dar paso a la clásica setentera "Georgy Porgy".

Con el logo de la banda como fondo en la pantalla central, Williams tocó un fragmento de la conocida "Beat It", de Michael Jackson, grabación que contó con miembros de Toto en el estudio, para presentar a cada integrante del grupo, el cual incluyó "Africa" y "Rosanna" en su repertorio.

Rumbo a ser el telonero de Oasis en su Live ´25 World Tour, a las 21:30 horas irrumpió en escena Cage The Elephant, bajo tenues luces blancas, para arrancar con "Broken Boy"; su público bailaba con movimientos suaves.

"Los amo", dijo su frontman, Matt Shultz, en español. "Somos la banda más grande que hay. Honestamente, tenía mucho miedo de estar aquí parado, pero es increíble", agregó en inglés.

Sin visuales de apoyo al centro, vinieron "Too Late to Say Goodbye", "Good Time" y "Cold Cold Cold" mientras en las pantallas laterales se proyectaban sus integrantes en escala de blancos y negros.

El grupo estadounidense aprovechó su presentación para promocionar "Neon Pill", tema homónimo de su nuevo disco, coreado por los fans, para seguir con "Ain´t No Rest for the Wicked" y "Cigarette Daydreams".

Con su melancólica propuesta de sonidos etéreos y dream pop, Blonde Redhead, con Kazu Makino en la voz y los gemelos Simone y Amedeo Pace, se presentó en el escenario principal entre una decoración de edificaciones como el Monumento a la Revolución y el Ángel de la Independencia.

Mientras cantaba "Dr. Strangeluv" y en la pantalla se proyectaba una fresa gigante, la brisa agitaba su pelirrojo cabello al atardecer. Makino también mostró su versatilidad al tocar guitarra y teclados en "Bipolar".

Amedeo se lució en "Spring and by Summer Fall" con las distorsiones en las seis cuerdas; su hermano hizo lo propio con la percusión.

VAN ´UNIFORMADOS´

Corbata roja al estilo de Billie Joe Armstrong, outfits negros y delineador predominaron entre los asistentes al Capital que esperaban ver a Green Day.

Mara y Arath, amigos de 20 y 22 años, respectivamente, consiguieron boletos el miércoles gracias a un vecino que se los vendió.

"Es la primera vez que los veré y no había comprado boletos porque no tenía dinero y quise ahorrar. (La banda) Me recuerda la secundaria y el rechazo social. Me trae esos recuerdos y me encanta que sus canciones te aceptan como persona", dijo Mara a Gente.

"Es una banda que fue muy significativa en mi secundaria y fue mi grito de rebeldía de la época. Tenía toques de punk y crítica social que maneja las letras, eso le da un golpe a la cultura pop", agregó Arath.

Frente al escenario principal, en la rueda de la fortuna con cabinas giratorias la espera fue de unos 40 minutos. Algunos degustaron cervezas a 180 pesos para refrescarse, mientras tanto.