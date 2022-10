Así fue el flechazo entre Humberto Zurita y Stephanie Salas

Porque está enamorado y bien correspondido, Humberto Zurita compartió detalles del flechazo que se dio hace dos meses con Stephanie Salas; aseguró que espera que esta relación perdure por buen tiempo, aunque no sabe si volvería a casarse.

"Hoy en día la cosa es fluir y dejar que fluya la vida. Ella tiene hijas, yo tengo hijos, y no tenemos por qué imponerles a nuestros hijos nuestras vidas ¿no? Dejemos que eso fluya y ojalá que sea por mucho tiempo", expresó el actor de 68 años, entrevistado ayer en la rueda de prensa de la obra Papito Querido, que presenta esta noche en el Teatro de la Ciudad en dos funciones.

"Yo no soy una persona que esté buscando mujeres cada que volteo. Yo duré con mi mujer 36 años casado".

Ante la pregunta si volvería a casarse, Zurita prefirió no dar una respuesta.

"No sé, no quiero faltarle al respeto a Stephanie, ¿me entiendes?, no lo sé. No te puedo contestar".

Lo que sí comentó es que la relación que tienen ahora es una bendición enviada por su esposa Christian Bach, quien falleció hace tres años.

"Así es, y sobre todo a Stephanie porque ellas fueron muy amigas, y yo a Stephanie la conozco desde niña. Nunca la vi como mujer, digo, era una mujer, pero nunca me llamó la atención ella de la forma romántica", aclaró el actor.

"Era una niña la primera vez que trabajamos juntos en la telenovela Al Filo de la Muerte; luego hizo El Protagonista conmigo, y ya tenía a Michelle (Salas) de 3 años, y seguía siendo una niña para mí. Yo era casado y ella estaba en lo suyo".

Pero, ¿cómo fue el flechazo?

"Te digo, fue así, curioso. Hablamos por teléfono, como he hablado con muchos amigos y amigas mías después de la muerte de Christian, que quieren verme, platicar conmigo, porque fueron amigos de toda la vida y así fue", recordó.

"Nos hablamos, simplemente cenamos, la llevé a su casa, se quedó en su casa... Ese proceso es muy bonito".

Zurita la volvió a invitar a cenar y sí empezó la historia de su romance con Stephanie, de 52 años.

"Finalmente me dijo: 'Oye, quiero que conozcas a mi hija', porque yo en esas pláticas que tuvimos le dije, '¿Tienes otra hija?', me dijo que tenía a Camila, me la quería presentar porque Mich estaba en España en ese momento".

Posteriormente, Zurita invitó a la cantante y a sus dos hijas a celebrar su aniversario número 68, efectuado el 2 de septiembre en Valle de Guadalupe, donde convivieron con Sebastián, hijo del actor.

"No tienen por qué nuestros hijos formar parte de nada si no quieren, pero si se da, pues qué padre, y se llevan muy bien. Se conocen desde niños", afirmó.

"Ahí me enteré de que eran muy amigas (Stephanie y Christian), de que iban a las fiestas de sus hijas, y me llevó fotos. Después le dije: 'Oye, vamos a vernos'".

Humberto Zurita (centro) protagoniza "Papito Querido" junto a Luis Gatica, Aylín Mujica, su sobrina Ivonne Zurita y Víctor González esta noche en el Teatro de la Ciudad.

¿Fue difícil conquistarla?, se le cuestionó.

"No sé a qué te refieres con difícil. Yo no quise conquistarla, no creo en eso, pues. Creo que hay una química, una empatía que tienes con la persona, hay cosas que te gustan de la persona. Te digo, yo cuando conocí a sus hijas supe la gran mujer que era. Dije: 'Mira, Stephanie, yo no sé cuál sea tu pasado, ni qué hayas vivido ni cómo lo hayas vivido, ni me importa, me importa lo que estoy viendo", expresó.

"Tienes dos grandes hijas, muy bien educadas, las dos hablan varios idiomas, son unas súper niñas y es el reflejo de su madre. Yo quiero a una mujer así, a las mujeres las quiero así: autosuficientes, que tengan un valor por ellas mismas".

SE INSPIRA EN CHRISTIAN

Para personificar a Luisita, el personaje femenino que hace en la comedia Papito Querido que hoy se presenta con dos funciones en el Teatro de la Ciudad, Humberto Zurita se inspiró en su fallecida esposa Christian Bach.

"Yo pienso que mi biomecánica, mi expresión corporal, tiene mucho que ver con Christian Bach. Ella era una mujer muy elegante, muy simpática... como yo", dijo en tono de Luisita provocando la risa de sus compañeros actores.

Durante la conferencia de prensa de la obra, en la que estuvieron presentes Luis Gatica, Aylín Mujica, Víctor González y su sobrina Ivonne Zurita, sus compañeros también confirmaron que al caracterizarse de mujer le da un aire a Christian.

"Mira, en la escena que aparece por primera vez como mujer, la primera vez que yo lo vi dije: '¡En la madre, Christian!'", dijo Gatica.

"Se parecen muchísimo", añadió Aylín.