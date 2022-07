Se niega aseguradora a pagar deudas de Amber Heard

Cd. de México.- Una compañía proveedora de seguros que trabajaba para Amber Heard está tomando medidas para no ser responsable de pagar los honorarios legales y daños de la actriz en su caso de difamación contra su ex esposo Johnny Depp.

El mes pasado, el juicio entre las estrellas en Virginia terminó con el jurado poniéndose en su mayoría del lado de Depp, otorgando al actor de 59 años más de 10 millones de dólares en daños después de descubrir que Heard, de 36 años, lo difamó en un artículo de opinión de 2018, aunque ella asegura no haberlo hecho.

El día después del veredicto, su abogada, Elaine Bredehoft, dijo que Heard planeaba apelar y que "absolutamente" no podía pagar el monto de los daños. Además, Bredehoft dijo en los argumentos finales del juicio que Heard había acumulado seis millones de dólares en honorarios legales hasta ese momento.

El viernes pasado, Heard solicitó que se anulara el juicio y que se volviera a abrir el caso, alegando que se había empleado a un jurado equivocado para el proceso.

También el viernes, la compañía New York Marine and General Insurance Co. presentó una demanda para no verse obligada a cubrir los honorarios y gastos de la defensa legal de Heard para el juicio multimillonario o cualquier apelación posterior.

Según los documentos judiciales obtenidos por la revista People, la empresa cubrió a Heard desde el 18 de julio de 2018 hasta el 18 de julio de 2019, que abarcó cuando se publicó el artículo de opinión del Washington Post, en diciembre de 2018, y cuando Depp demandó a Heard, en marzo de 2019.

La compañía de seguros dice que su póliza de un millón de dólares no cubre los "actos deliberados" y señaló que hubo un cambio en su equipo de defensa legal con respecto al que acordaron inicialmente.

"Los hallazgos fácticos del jurado establecen que la responsabilidad de Heard es causada por el acto deliberado", señalaron. Como resultado, por una cuestión de política pública de California y de conformidad con el Código de Seguros de California 533, la Póliza no proporciona cobertura para la responsabilidad de Heard.