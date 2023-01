Asaltan casa de los padres de Billie Eilish; ya hay detenido

La policía acudió al domicilio ubicado en Highland Park alrededor de las 21:15 horas luego de recibir un informe de que alguien había escalado la cerca de seguridad del domicilio, según informó TMZ.

El sospechoso se encontraba enmascarado y vestía de negro. Aparentemente la casa se encontraba vacía, y fue un ama de llaves, que no se encontraba en el lugar, quien llamó a la policía luego de recibir una alerta en un dispositivo en el que se mostró al intruso no identificado.

La policía acudió de inmediato al lugar y pudieron aprehender al sospechoso. TMZ informa que los investigadores creen que no hubo algún robo dentro de la propiedad y tampoco se reportan heridos.

Dicha casa es propiedad de los padres de Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell. Según ABC 7, fue en este lugar donde ambos músicos crecieron y donde se produjo el primer álbum de la ganadora de siete Grammys, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".