Arrepentido de lanzar tema contra J Balvin

"Me arrepentí y me arrepiento ya no hay manera de pararlo, va a salir", dijo, además aseguró que él y Balvin ya hablaron y aclararon las cosas.

El cantante de 23 años aconsejó a su público no ser "mierda" con la gente, ser empático, porque cuando no lo eres "pasan estas cosas".

PIDE RESPETO

"No hay que ser mierda en la vida, porque cuando se es mierda estas cosas son las que pasan, cuando no se es consciente de cuánto daño le podemos hacer a las demás personas; respétense y respeten a los demás hay que amarnos mucho, somos sólo una raza humana, no hay que hacernos mierda, no hay que aplastar los sueños de nadie, hay que ayudar a que se cumplan", expresó Christian en medio de aplausos.

El intérprete de regional mexicano reiteró su disculpa para el reggaetonero y dijo que el tema contra él era sólo un referente para la inconsciencia que hay en el mundo, y admitió que todos cometemos errores.

"Lo siento mucho Balvin, todos tenemos nuestros cinco minutos de pendejismo, yo la he cagado muchísimo; Balvin era un referente de la inconsciencia que hay en este mundo, no es Balvin, es este mundo", finalizó.