Tunden a Ari Telch por foto con que despidió a Rebecca Jones

LE LLUEVEN COMENTARIOS

A tan solo unos minutos de que posteara la imagen comenzaron a lloverle comentarios negativos, pues la actriz era muy querida por su público y no dudaron en defenderla.

Difícil procesar tu partida.

Querida amiga, actriz, cómplice.

Te quiero siempre.

Rebecca Jones. pic.twitter.com/IW7LNgZz7d — Ari Telch (@aritelch) March 22, 2023

"¿No tenías una imagen menos sugerente para honrarla? Parece que los hombres no pueden valorar a una mujer sin cosificarla y sexualizarla", escribió una usuaria.

"¿En qué momento pensaste que esa era la foto adecuada?, ¿Qué proceso mental te llevó a esa conclusión?, No hay filtros por lo visto, no hay control, no hay sentido de pertinencia. Qué desagradable", dijo un internauta.

Ari Telch y Rebecca Jones compartieron la pantalla en las novela El Imperio de Cristal, que se convirtió en uno de los proyectos más conocidos de la actriz.

Jones murió el miércoles a los 65 años, se desconoce el motivo del fallecimiento, sin embargo, Jones fue sobreviviente de cáncer de ovario.

Hasta el momento Ari Telch no se ha pronunciado al respecto.