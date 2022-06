Apoya a víctimas de cáncer

"Sí es una responsabilidad ser figura estelar porque sabes que tu voz cuenta y esas causas son escuchadas", comentó la actriz.

"Llevo varios años trabajando con la Fundación Pintadita... que ayuda a mujeres con cáncer de mama con los procedimientos, quimios, radioterapias, hasta la operación y reconstrucción de mama".

Para Eva su madre es la mayor fuente de inspiración que la impulsa a tender la mano a mujeres que pelean contra la enfermedad.

Incluso cuando Irma la visita en CDMX, la invita a sumarse a Pintadita a tu Salud porque con su testimonio alienta a las pacientes a seguir adelante.

"Ella es una sobreviviente, es una chingona. No hay cosa que me haga sentir más orgullosa que mi madre y yo estemos en un proyecto juntas. Muchas amigas de mi mamá han padecido esta enfermedad y es una vocera del amor propio, las invita a no rendirse y a salir adelante".

"Yo la vi cómo ella salió adelante, cómo tenía toda la actitud a pesar de que la quimioterapia te hace vomitar, te tira al piso, te deja dormida, no te deja ni pensar. Mi mamá es una mujer con muchísima actitud, muy luchona".

SOLTERA, PERO CONTENTA

Desde que concluyó su relación con Pablo Castillo, hermano de la actriz Fernanda Castillo, las amigas de Eva le han organizado "dates" para que vuelva a enamorarse.

La actriz de 32 años dijo estar abierta al amor, pero hasta ahora no se ha dado.

"Estoy muy contenta, mucha gente me dice ´amiga, te presento a alguien´ y está bien porque tampoco estoy cerrada. Si alguien llega para compartir ¡qué padre!, si no, estoy disfrutando mucho la soltería. Yo dejo que la vida fluya".