El duelo apenas comienza

Ciudad de México

Maribel Guardia dio sus primeras declaraciones tras la muerte de su hijoDestac donde enfatizó que las honras fúnebres se realizaron de forma hermética porque no quería que todo se convirtiera "en un show".

Aclaró que la decisión de hacer el velorio en su casa y no en una funeraria fue por propia decisión de Julián, quien en vida le dijo a su madre que no quería volver a pasar lo sucedido con su padre Joan Sebastian, quien ni en muerte podían dejarlo descansar, pues lo traían de un lado para el otro.

BIEN ACOMPAÑADA

Maribel Guardia, Actriz y cantante Ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó y lo entrego en sus manos"

Acompañada de su esposo Marco Chacón y su nuera Imelda Garza, Guardia comentó lo ocurrido después del desafortunado deceso.

"Necesitábamos vivir este dolor en familia, con gente que realmente conoció y amó Julián", indicó.

Maribel aceptó que no quería saber nada de condolencias, pero al ver la casa llena de los presentes, sintió una energía linda de quienes le demostraron mucho cariño.

"Ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó y lo entrego en sus manos. Le pido a Dios, a todos los que me están viendo, que a sus hijos los vean crecer, casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo", indicó entre sollozos.

Reveló que aún no le han dicho al hijo de Julián que su padre ya murió, pero que ahora es un ángel, porque todavía no lo entiende.

AGRADECE EL CARIÑO

Destacó que Julián fue muy buen padre.

Aunque se había mantenido en completo hermetismo, Maribel Guardia con un nudo en la garganta y el dolor dibujado en el rostro, agradeció el cariño que ha recibido de sus fans, amigos y los medios de comunicación en estos momentos tan duros, dijo ante las cámaras a las afueras de su casa.

Reveló también que la decisión de cremar el cuerpo de su hijo la tomó en conjunto con su nuera, Imelda garza, y con el único propósito de que su nieto no viera a su padre dentro de un féretro.

La actriz no pudo contener el llanto al recordar al joven, a quien describió como "el niño de mis ojos, estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, tocaba el piano, montaba a caballo, tocaba la guitarra, pero así fue".

El consuelo que, dice, le dejó su hijo tras su partida es la compañía de Imelda y por supuesto su pequeño nieto Julián, a quien dedicará su vida: "Me dejó a esta niña tan linda y a un bebé precioso que tenemos que sacarlo adelante", expresó.

¿DEJARÁ OBRA TEATRAL?

¿Maribel Guardia abandonará "Lagunilla, mi barrio" tras el fallecimiento de Julián Figueroa? Es la pregunta que muchas y muchos se hacen ahora que la actriz ha declarado que apenas comenzará a vivir el duelo de perder a su hijo, quien murió a los 27 años, pues se especuló que Ninel Conde sería quien la reemplace dentro de la puesta en escena, pero Daniel Bisgno ya confirmó que, en caso de faltar, Alma Cero será quien tome su lugar.

Por eso mismo, se ha especulado mucho acerca de qué sucederá con "Doña Lancha", el personaje que Guardia interpreta en la puesta en escena "Lagunilla, mi barrio", pues la actriz no ha dejado claro si continuará trabajando o se dará un tiempo para vivir su duelo en soledad.

Por su parte, Daniel Bisogno, compañero de Maribel en la obra, comentó que la actriz no ha expresado si se presentará en la próxima función, programada para el próximo viernes, sin embargo, dejó entrever que Guardia nunca ha faltado a sus compromisos en el teatro.