Se defiende tras críticas a su figura

"Estas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorecen en nada, se le ve una barriguita, y ahora no es que me caigan pues que es mi humilde opinión".

ACEPTA SU PANCITA

"No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues es mi cuerpo y es así, entonces para qué buscar que me quede diferente si es así".

Karol reconoce que sí se le ve una pancita en dicha foto, y bromea que ésta se debe a que hace unos días le aceptó a un fan un hot dog, además de que no ha sido disciplinada últimamente con el ejercicio, y advierte que esa pancita puede verse aún más grande.

La voz de "Tusa" alentó a sus más de 58 millones de seguidores en Instagram a no hacer caso a este tipo de comentarios, pues todos los cuerpos son diferentes, bonitos y reales.