Anne Heche permanece con soporte vital como posible donante

ARCHIVO - La acrtiz Anne Heche posa para promover la película The Last Word en el Festival de Cine de Sundance, en Park City, Utah, el 23 de enero de 2017.

Según la ley actual de California, la muerte puede determinarse por la pérdida de todas las funciones cerebrales y de acuerdo con los estándares médicos aceptados.

ARCHIVO - La actriz Anne Heche llega a la 74ta ceremonia de los Premios del Gremio de Directores de Estados Unidos en el Beverly Hilton, en Beverly Hills, California, el 12 de marzo de 2022.

Si bien Heche está legalmente muerta, está con soporte vital y "su corazón sigue latiendo" para que la organización sin fines de lucro OneLegacy pueda determinar si puede ser donante, dijo la portavoz Holly Baird en un comunicado.

El proceso, que consiste en evaluar qué órganos son viables y encontrar un receptor apropiado, podría llevar de uno a varios días, dijo Baird a The Associated Press.

En Estados Unidos, la mayoría de los trasplantes de órganos se realizan después de que el donante ha sido declarado con muerte cerebral.

Heche sufrió una "lesión cerebral anóxica severa", causada por una falta de oxígeno, cuando su automóvil se estrelló contra una casa en el área de Los Ángeles el 5 de agosto y se produjo un incendio, según un comunicado emitido el jueves que decía que no se anticipaba que sobreviviera.

ARCHIVO - La actriz Anne Heche posa al llegar al evento "Power of Women" de Variety el 5 de octure de 2012 en Beverly Hills, California.

Ha estado hospitalizada en un centro para quemados en Los Ángeles

"Este es un día triste. Les envío todo mi amor a los hijos, la familia y los amigos de Anne", dijo Ellen DeGeneres el viernes en Twitter en medio de informes sobre la grave condición de Heche. Ambas fueron pareja de 1997 a 2000.

Los detectives que investigan el accidente dijeron que se encontraron narcóticos en una muestra de sangre tomada de Heche, aunque aún se tenían que realizar pruebas de toxicología para diferenciarlos de las drogas que le dieron para sus heridas, dijo la policía de Los Ángeles.

Originaria de Ohio, Heche saltó a la fama en la serie de NBC "Another World", en la que trabajó de 1987 a 1991. Ganó un premio Daytime Emmy por el papel de las gemelas Marley y Vicky.

A fines de la década de 1990, pasó a ser una de las actrices más populares de Hollywood, con apariciones constantes en portadas de revistas y películas de alto presupuesto. Solo en 1997, actuó junto a Johnny Depp como su esposa en "Donnie Brasco" y con Tommy Lee Jones en "Volcano", y formó parte del elenco de la película original "I Know What You Did Last Summer" ("Sé lo que hiciste el verano pasado").