Ángela Aguilar y su enfoque en la salud mental y la música

Por: El Universal

Diciembre 13, 2024 - 12:08 p.m.

Ángela Aguilar cuida su salud mental y sigue los consejos que le da su psicóloga, por ejemplo, ella le dijo que tratar de controlar algo fuera de ti es de psicópatas, por lo que la recomendación fue que no sea psicópata, algo que ha aplicado poco a poco en su vida, así lo dijo entre risas la cantante de 21 años a la revista que le otorgó el título de Mujer del Año, nombramiento que ha causado polémica por el matrimonio de la actriz con Christian Nodal hace casi cinco meses.

La vida personal de la hija de Pepe Aguilar ha dado de qué hablar y ha sido criticada en las redes sociales desde que a inicios de junio se confirmó que entre ella y Nodal sí había un romance, él, apenas 15 días antes, anunció su separación de Cazzu, la cantante argentina con quien tiene una hija llamada Inti.

La ola de críticas no ha parado desde entonces, sin embargo, Ángela ha aprendido a que eso no le afecte.

"Sigo aprendiendo a manejar mi salud mental, a que no se afecte a consecuencia de muchas cosas que pasan en mi vida pública", expresó.

Dijo que le ha ayudado mucho entender que no le tiene que dar explicaciones a nadie, y a la gente que sí le importa ya la conocen.

Para la nieta de Flor Silvestre, quien a su corta edad se ha convertido en un referente de la música regional mexicana, lo más importante es se genuino, es decir, ser auténtico y verdadero, y si se cometen errores, saber que se cometieron desde el corazón.

"Lo más importantes es ser genuina con tus acciones, con tus palabras y tus decisiones, y mínimo si te equivocas sabes que lo hiciste de corazón", reflexionó.

Ángela está en el proceso de amarse a sí misma, consideró que cuando le daba mucha importancia al qué dirán no se amaba lo suficiente, pero eso ha cambiado, pues es clara al decir que le ha dejado de importar el qué dirán y confiesa que antes vivía con este miedo.

"No quiero que nada se esconda para caerle bien a los demás... ya no me tengo que esconder para caerles bien, si les caigo bien qué bueno, me encanta, y si no también", dijo tajante.

La cantante considero que está aprendiendo a ser mujer, y cuando le preguntaron qué quiere que pase en el futuro, sonriente respondió: "¿quieren más cosas que pasen todavía?"....

Ángela se define como una persona un poco impulsiva; desea estar feliz y estar en paz , haciendo música y que su familia esté orgullosa de ella.