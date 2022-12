Ángela Aguilar revela sus raíces argentinas y la critican

Cada publicación de la interprete se convierte en tendencia y en motivo de que sus fans le escriban cientos de comentarios positivos, sin embargo, la última publicación que realizó no contó con el recibimiento acostumbrado y, en cambio, ha sido muy criticada por las y los usuarios de Instagram, debido en que en ella, Ángela presumía sus raíces argentinas, las cuales resultaban desconocidas para el público.

"No te puedo explicar, porque no vas a entender; 25% Argentina, 100% orgullosa ARARARAR hoy, todos somos más celestes que el cielo", escribió Aguilar para celebrar el triunfo de la "Scaloneta", acompañada de una serie de fotografías donde luce arriba de un avión, con un atuendo acorde a los colores de la bandera argentina.

Y aunque el post de Ángela está por alcanzar un millón de likes, los comentarios que han sido depositados en la publicación más que positivos, connotan un cierto reproche e inconformidad, pues sus fans se molestaron cuando la cantante "presumió" sus raíces argentinas, con comentarios como:

"Que se vaya a cantarle a los argentinos a ver si la quieren".

"25% argentina, 75% inventada".

"Por eso no me gusta conocer la personalidad de muchos artistas que escucho, luego me gusta mucho como cante, pero su personalidad me c***".

"Se hizo whitexican de golpe".

"Eres gringa punto".

"Qué esperaban de una familia completa que ni siquiera nación en México. Ni Ángela, ni sus hermanos, ni Pepe nacieron aquí, todos nacieron en EUA y se pueden dar cuenta que los únicos que sacan porcentaje de sus nacionalidades son los gringos para sentirse parte de algo (...)".

Luego de la ola de comentarios negativos ante la publicación de Ángela, su padre Pepe Aguilar salió a su defensa y contestó algunos de los comentarios más agresivos que ahora pueden leerse en la publicación en la cantante, expresando que la familia Aguilar no sería exitosa si no fuera por su talento e ímpetu.

Y aunque mucho se ha criticado al intérprete de "Por mujeres como tú" por dedicarle tiempo a los comentarios negativos tachándolo de "tóxico", también hubo quienes aplaudieron que diera la cara por su hija con comentarios como el siguiente:

"No se paseeeeeen, el tío Pepe contestándole a todos me representa!!! Es mi animal espiritual!!!