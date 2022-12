Explota de nuevo contra Leonardo

Desde la cama y con oxígeno, Andrés García explotó contra su hijo Leonardo, luego de sus recientes declaraciones, en las que aseguró que teme que Margarita Portillo y su hijo Andrés, le estén quitando dinero a su padre.

El actor de 81 años, que se recupera de una fuerte neumonía, reapareció con un mejor semblante y con mucho más facilidad para hablar, pero molesto por las palabras de Leonardo, quien aseguró que no le importan los bienes materiales de su padre, sino el cuidado de su patrimonio para el propio bienestar del actor.

Sin embargo, García respondió muy molesto por los señalamientos que hizo su hijo en un programa de televisión nacional, donde aseguró que hace cuatro meses su padre le contó que Andrés, hijo de su esposa Margarita, sólo le había dado un millón de pesos por la venta de una propiedad ubicada en el Ajusto conocida como El Castillo.

"Mi Castillo, mis terrenos, mis propiedades; Leonardo es un pendejo que no tiene por qué meterse en mis negocios ni hablar, ni argumentar para hacerse publicidad, que aprenda a hablar mejor", declaró García al reportero Hanzel Zárate.

El exgalán del cine mexicano insultó a su hijo y expresó que él es libre de vender y regalar sus propiedades a quien él quiera.

"Vendo mis terrenos en lo que me da la gana o compro lo que me da la gana y no tengo por qué darle explicaciones a ningún pendejo como Leonardo".

Aseguró que le regaló el rancho a Andrés López Portillo "porque se lo merece" y "es el único que lo ha ayudado; afirmó que lo único que ha hecho Leonardo es hacerse publicidad "a lo pendejo".

Leonardo García expresó tener buenas intenciones, sin interés monetario por las bienes de su padre, y dejó entrever la no buena relación que existe entre sus hermanos y Margarita, poniendo en duda los cuidados que recibe de ella su papá.

Margarita Portillo ha tenidos sus altibajos con Andrés García, y aunque no viven juntos desde hace tiempo, ella ha estado atenta a la salud de García, quien hace unas semanas tuvo una crisis de salud tras haber sufrido una sobredosis de cocaína.

ANDRÉS ADVIERTE A SU HIJO

Durante esta reciente aparición de García, el actor no dejó de demostrar su enojo por los dichos de su hijo Leonardo, a quien amenazó si se sigue metiendo con él.

"Le aconsejo que no se meta conmigo porque yo sé muchas cosas de todos ellos, inclusive de él", sentenció el histrión que vive en Acapulco.

Sobre lo que dijo Leonardo de que recientemente no pudo localizarlo a través de Margarita, García defendió a su esposa y le recordó a Leonardo las pocas veces que él y sus hermanos lo han visitado en esta última década.

"Margarita ha estado siempre conmigo, es la que me ha cuidado y me sigue cuidando, ellos han aparecido creo que dos veces en diez años, cuando creían que me iba a morir, pienso que para ver si les tocaba algo", reconoció.

Andrés García vive un momento crítico por la cirrosis.

Luego de que el actor fuera rescatado por Margarita, quien lo llevó al hospital y lo restablecieron de una sobredosis, ahora se recupera de una neumonía que le afectó mucho la voz.

A lo largo de su carrera, el también productor se ha enfrentado a distintas enfermedades graves, como la leucemia y el cáncer, las cuales superó y que le dejaron experiencias que recuerda con optimismo.