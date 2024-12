Ana de la Reguera confía que congeló sus óvulos hace una década

Por: El Universal

Diciembre 20, 2024 - 08:18 p.m.

Ana de la Reguera cuenta que, hace 10 años, tomó la decisión de congelar sus óvulos, sin embargo, agregó que entre sus planes actuales no está el hacer uso de ellos, debido a que considera que forma parte de la nueva generación de mujeres que ya no se deja llevar por la presión social que sugiere que toda mujer debe convertirse en madre.

La actriz se dio cita en la alfombra roja de "Una pequeña confusión", la nueva película que protagoniza, en la que, entre otros temas, confió que hace una década congeló sus óvulos, esto por si, al pasar los años, tomaba la decisión de tener un bebé.

"Sí, de hecho están ahí congelados, desde hace 10 años, ahí los tengo, pero no creo que los vaya a utilizar, ahí se quedaron".

Aunque confesó que no cree que continué con otra de las fases del tratamiento de fertilidad, motivo por el que fue cuestionada por "Venga la alegría" acerca de cuál sería la causa.

De la Reguera no quiso responder dicha pregunta, expresando que ese tipo de cuestionamientos son los que perpetúan y reproducen ideas obsoletas que instan a las mujeres a tener hijos, como si se tratase de una tarea obligatoria.

"Justo por lo que me preguntas, la gente te pregunta por qué no usarlos, ¿sabes?, no tendríamos por qué contestar estas preguntas, con todo respeto, pero es justo eso", destacó.

Además, rememoró que, desde muy joven, ha sido testigo de como en diferentes contextos ha sido presionada a considerar a tener hijos, pues en su natal Veracruz, creció en una cultura todavía muy conservadora.

"En mi caso, yo crecí en provincia, con mucha presión social, donde la gente te pregunta que por qué no eres mamá", contó.

Señaló que se trata de una decisión que lo compete únicamente a la persona que determina si ser madre o no, por lo que esos cuestionamientos tienen que dejar de normalizarse.

"Es una decisión que no tienen por qué estártela cuestionando, es una decisión propia que una la siente, como si hubiera algo malo contigo", precisó.

También celebró que, poco a poco, el estima esté cambiando.

"Eso está cambiando mucho para bien, me gusta mucho ser de esas primeras generaciones, donde sentimos no ser mamás por decisión propia, antes casi casi de nos obligaba, no tenían otra opción que serlo, o ser amas de casa, es muy bonito ver esta evolución".