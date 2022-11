Ana Bárbara confesó que fue infiel por despecho

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Bárbara no esconde que en el pasado hizo cosas que actualmente no haría. En una entrevista reveló haber sido infiel a una expareja.

Aunque esta acción lo justificó, admitió que sólo lo hizo por venganza y despecho.

La intérprete de "Bandido" confesó que su entonces novio la engañó y decidió responder de la misma manera.

"Te voy a decir por qué fui infiel, les digo también el pecado y el pecador. Un galán lo caché poniéndome el cuerno con otra mujer".

Ana Bárbara se sinceró ante la pregunta de Karla Díaz, quien tiene un programa en Youtube, pero evitó dar el nombre del infiel.

Narró que reaccionó con mucha molestia, tanto que se desquitó con las ventanas del coche de su entonces novio.

"Es el único (drama) que he hecho con conocimiento de causa de los cuernotes, así me los vi dibujados".

Señaló que siguió con la relación, pero en un momento de flaqueza, Ugalde Motta no resistió la tentación y le regresó la infidelidad a su ex.

"Entonces ahí fue cuando saqué la de Paquita la del Barrio: ´Al que me engañe, lo engaño... Al que me use, lo uso, y así quedamos parejos´".

Reconoció que su acción no fue la mejor y la venganza no arregla nada. Los fans comenzaron a especular la identidad del infiel y salió en la conversación el nombre de José Manuel Figueroa.

Actualmente, ambos cantantes están en una polémica por el reclamo de los derechos de una canción. La potosina señaló que no va a permitir a otros demeritar su carrera o talento.

¿Quién es el novio de Ana Bárbara?

La identidad del prometido de Ana Bárbara es conocida. Se trata del empleado del gobierno americano, Ángel Muñoz.

Se conocieron en Los Ángeles, California, cuando la cantante recién se había mudado a los Estados Unidos para seguir con su carrera.

En 2020 anunció en redes sociales que tras casi cinco años de noviazgo se decidió comprometer con su pareja.

Evita publicar los momentos que disfruta a lado de su novio y rara vez sube en sus cuentas fotos de la vida de pareja. Sin embargo, la discreción la dejó a un lado en julio del 2022 cuando anunció su compromiso.

En el posteo, Ana Bárbara luce sonriente y muestra el hermoso anillo de compromiso que le entregó su novio, Ángel Muñoz, 15 años menor que ella. La imagen la compartió con este mensaje:

"¡Dije que sí! Pedazos de mi alma, así como han estado conmigo en mis tristezas hoy les comparto mi alegría. Mi corazón dice que sí".

Ángel parece mantiene una relación sana con los hijos de la potosina. No es raro verlo en eventos escolares de José María y Jerónimo; incluso comparte momentos a lado Emiliano.

Parece que a la pareja le gusta compartir momentos familiares y muy íntimos, uno de sus momentos más felices es cuando están juntos en fiestas como navidades.