Por el camino correcto: Alex Fernández

Ciudad de México.- Desde que inició su carrera en 2018, Alex Fernández ha tenido en la mira dos objetivos principales: disfrutar lo que hace y hacerlo cada vez mejor.

Ambos propósitos los ha cumplido a cabalidad y el público podrá notarlo, asegura, en su nuevo disco titulado Estoy a Un Trago Más, que desde hoy está disponible en el mercado junto con el sencillo homónimo y el respectivo videoclip.

"Son entre 9, 10 canciones, pero con ritmos muy variados, porque ya en este disco me estoy atreviendo a experimentar más sin perder mi esencia. El sencillo que sale junto con el disco es mariachi banda, pero uno de los temas que adelantamos del álbum, que es ´Para Proteger Mi Corazón´, trae una fusión entre mariachi, country, pop.

Este es mi tercer disco y me siento mucho mejor, más seguro, confiado, con mucha más experiencia, más cómodo en todos los aspectos y sobre todo, disfrutando mucho lo que hago, cosas que nunca quiero que dejen de suceder. Me gusta buscar cómo mejorar también y que esto se refleje en los discos y en los shows", platicó el primogénito de "El Potrillo".

Otro adelanto del álbum fue "Mi Abuelo Vino a Verme", dedicado a su "tata" Vicente Fernández, con los sonidos tradicionales del mariachi y el folclor, el cual salió hace unos meses y fue escrito por Francisco "El Gallo" Elizalde y Jonathan Vizcarra.

Una medida constante y efectiva que le ayuda a saber si va por buen camino en su carrera es la opinión de su padre, quien por supuesto, dijo Alex, ya escuchó el disco completo.

"Mi papá es súper directo conmigo, no tiene pelos en la lengua, entonces para mí siempre ha sido importante su opinión, porque sé que será muy sincero. Cuando me dijo que le gusto el disco, pues, además de alegría, me dio mucha seguridad.

"Mi papá es un gran apoyo, definitivamente, y me ha gustado compartir escenario con él, este año todavía estaremos juntos en varios shows, pero la idea es cada vez enfocarme más en mis conciertos, en eso estamos trabajando", agregó.

Alex Fernández contó que, adicional a su nuevo disco, también se encuentra trabajando en varias colaboraciones con artistas como Majo Aguilar y Natalia Jiménez, entre otros artistas.

También mencionó que alista una gira en Estados Unidos al lado de un artista sorpresa.