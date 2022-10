Muestra Alejandra Guzmán radiografía de su cadera tras caída

El posteo contó con una foto que muestra la rafiografía de la cadera de Alejandra Guzmán, durante el debido proceso de recuperación por el que está pasando.

RADIOGRAFÍA

La radiografía de la artista revela cómo fueron colocadas las prótesis de las que habló la "Reina del Rock" tras su hospitalización el pasado 27 de septiembre.

En la descripción de la publicación, Alejandra Guzmán escribió "Todo en su lugar", para indicar que se encuentra mejor después del incidente.

"La Guzmán" se cayó en pleno concierto en el Centro Kennedy, donde sería galardonada durante la ceremonia de la Herencia Hispana 2022.

La caída de la cantante fue captada en video por los fans que se encontraban en el recinto. Durante el clip se pudo observar que la hija de Silvia Pinal cayó y ya no pudo levantarse, por lo que fue trasladada a un hospital.

Al día siguiente de la caída, Alejandra Guzmán informó mediante un comunicado que se había dislocado la cadera durante el concierto.

"Se me dislocó mi cadera derecha, tengo dos prótesis y pues, a veces puede pasar. Nunca me había pasado pero en el Kennedy Center me pasó", dijo en un audio.