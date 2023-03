Regresa al escenario

Ciudad de México

Como parte de su duelo por la muerte de sus padres, Héctor Suárez Gomís había vivido una especie de retiro, pues si bien aún tenía proyectos propios, rechazó cerca de 25 invitaciones para volver a actuar.

LO CONQUISTA EL GUIÓN

Pero al leer el guión de la obra Ugo, Pako & Luiz, el actor de Alcanzar una Estrella no podía contener las risas y supo que era el texto ideal para regresar a los escenarios, tras casi dos años y medio desde que pausó sus interpretaciones.

"A mí lo que me encantaba de mi carrera era que mi papá me pudiera ver en lo que hiciera, recibir la retroalimentación, si le había gustado, si no le había gustado, si lo había sorprendido. Ya no tenía ganas de trabajar porque ya no tenía a quién presentarle mi trabajo.

"No había quien me viera, no había a quien dedicarle mi trabajo, lo que me llegaba era pan con lo mismo. Estaba muy desganado hasta que esta cosa me regresó a los escenarios. Leí hasta la página 16 y le dije a Morris (Gilbert) que no podía no hacerla", compartió el actor al presentar la obra.

ARRANCA EN ABRIL

La obra, que arranca temporada en el Teatro Libanés el 26 de abril, cuenta la historia de Ugo (Suárez Gomís) y Linda (Ana Layevska), quienes quieren adoptar, pero el día que recibirán a la visitadora que los evaluará para decidir si son aptos, llegan los hermanos de Ugo, Pako y Luiz.

Como hijo de un gran comediante, Suárez Gomís se describe como un estudioso de la comedia a nivel casi científico, por lo que sabe cuando una cuenta con los elementos que vuelven una historia sólida y esos los encontró en el montaje.

"El 97 por ciento de las veces el protagonista es el arquetipo del perdedor adorable, mi esposa es otro arquetipo de la comedia, la neurótica total. Otro es el hijo de puta, que es mi hermano Pako, el otro es el tonto, mi hermano Luiz. Luego hay una mujer madura, neurótica cascarrabias, que son las señoras Porras.

"Cuando veo que está clarísimo y definido, me empiezo a enamorar. La fórmula de la comedia es muy sencilla: una o varias personas comunes y corrientes, llenas de defectos, enfrentando uno o más problemas sin el conocimiento o técnica para enfrentarlos. La risa es enfrentar esos problemas", explicó el actor.

GRAN ELENCO