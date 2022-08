Advierte que podría denunciarla

Subtil, a través de un mensaje que publicó en sus redes sociales, aseguró que su expareja huyó de sus responsabilidades como padre, que sólo manda regalitos y no la apoya con lo que la ley dictamina; además de que todas sus acciones son solapadas por el exdiputado federal.

Mayer decidió responder a la madre de su nieta y reveló que ésta ha incurrido en varios delitos y que podría tomar acciones legales en su contra.

Durante una entrevista al programa "Hoy", el exGaribaldi acusó a la modelo de abuso de confianza, pues no le ha querido regresar una camioneta que le prestó desde hace ya algún tiempo: "Le presté mi camioneta, para que lleve a la niña a la escuela, porque decía que no la llevaba, porque no tenía coche. Le presté mi camioneta, y ahí la tiene y no me la quiere regresar, eso se llama abuso de confianza, yo podría ir a hacer la denuncia por abuso de confianza para que me regrese la camioneta", dijo.