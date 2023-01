Estrellas de 'Romeo y Julieta' acusan explotación sexual

"La demanda alega que Zeffirelli, quien murió en 2019, les aseguró a ambos actores que no habría desnudos en la película y que usarían ropa interior de color carne en la escena del dormitorio. Pero en los últimos días de filmación, el director supuestamente les imploró que actuaran desnudos con maquillaje corporal, o la película fracasaría", describió Variety.

"Lo que les dijeron y lo que sucedió fueron dos cosas diferentes. Confiaron en Franco. A los 16 años, como actores, tomaron su iniciativa de que no violaría esa confianza que tenían. Franco era su amigo y, francamente, a los 16, ¿qué hacen? No hay opciones. No hubo #MeToo", dijo Tony Marinozzi, quien es gerente comercial de ambos actores, a Variety.