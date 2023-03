Acusa artista discriminación en hospital queretano

Sin embargo, esto constaba en su expediente médico, puesto que el artista ha llevado un tratamiento desde hace 12 años en ese mismo hospital, está controlado, tiene carga viral indetectable e intransmisible.

Luego de inquirir reiteradamente y con actitud agresiva sobre su diagnóstico, el doctor Serrano García aseguró que necesitaba un estudio de carga viral para llevar a cabo la cirugía, trámite que la infectóloga tratante de Gámez asegura que es un requisito inexistente.

"Me doy cuenta de que no sólo se estaba ejecutando un acto discriminatorio por ser VIH positivo, sino que además negligencia médica, porque él no había revisado el expediente, si es que en realidad estaba pidiendo ese papel", denuncia el artista en entrevista.

Luego de que Serrano abandonara el lugar, el paciente permaneció tres horas en el pasillo de quirófanos, sin que alguien le diera un explicación al respecto.

Por este hecho, Valerio Gámez se presentó a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, donde ya quedó asentada su queja, y actualmente estudia acudir ante el Órgano Interno de Control del Hospital General.

"Tomé la decisión de sí levantar la voz, denunciar, no victimizarme. Sí se ejerció un acto discriminatorio en mi contra y de negligencia médica, pero no me voy a dejar tratar como víctima", declara al respecto.

Asimismo, el artista urge a que se le reponga el procedimiento médico cuanto antes, pues la hernia le causa dolor constante y le impide hacer actividad física.