Actor David Spade dona 5 mil dólares a empleado que recibió dulces

El comediante estadounidense David Spade donó 5 mil dólares a la campaña de GoFundMe que creó Seryna, la hija del empleado de Burger King que recibió, como recompensa por haber trabajado 27 años ininterrumpidos, una bolsa con dulces y un boleto de cine.

Spade, quien en los años 90 fue parte del elenco de "Saturday Night Live" y ha sido nominado al Emmy por su participación en la serie "Just Shoot Me" decidió donar los 5 mil dólares (casi 100 mil pesos) a la campaña creada por Seryna para apoyar a Kevin Ford, días después de que se hiciera viral el video donde Ford muestra la bolsa que le regalaron en Burger King por sus 27 años de trabajo.

Ford contó al sitio TMZ que su hija Seryna le explicó que alguien llamado David Spade había donado 5 mil dólares a la campaña, pero él no estaba seguro de si había sido el comediante, hasta que revisó su inbox en Instagram.

Allí encontró un mensaje del actor, diciendo: "Mantén el buen trabajo. 27 años". "¡demonios! Amigo!", respondió Ford, quien compartió con TMZ el pantallazo de la conversación.

Ford, totalmente emocionado, continuó: "No puedo creerlo.¡¿MUCHAS GRACIAS!!! ¡A todos por ver el video! ¡Te quiero, mi hermano! Amor y Bendiciones... Creo que quizá pueda tomarme un día".

Ford respondió: "Demonios, ¿acaso eres uno de mis gerentes?". Ya en tono más serio, Ford volvió a darle las gracias al actor. "Muchas gracias, de nueva cuenta, señor. Que tengas un gran día".

Por sus 27 años de trabajo en un Burger King ubicado en el aeropuerto de Las Vegas, Ford recibió un boleto del cine, unos chocolates "Reese", dos dulces "salvavidas", dos plumas y un vaso de Starbucks.

Aun así, se declaró "agradecido y feliz".

Pero el video se hizo viral y los usuarios externaron su indignación con la compañía.

Ford no puede explicar cómo es que nunca, en 27 años, faltó a su trabajo. "No lo sé. No sé cómo hice eso. Quizá soy un robot. Nunca pensé en tomar el día. Simplemente trabajo tan duro como puedo, en todo lo que hago".

Incluyendo la donación de Spade, la campaña en GoFundMe para Ford ha recaudado, hasta la tarde de este lunes, 163 mil 487 dólares (más de 3 millones, 257 mil pesos mexicanos).