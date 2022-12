Preocupa a Kim su futuro en el amor por actitud de West

"Hay una parte de mí que dice: 'Oh, Dios mío, ¿todos se van a asustar porque no tengo al ex más fácil?'", expresó Kim sobre sus futuras parejas.

Luego de su separación de West en 2021, la primera relación que sostuvo Kim fue con el actor y comediante Pete Davidson, con quien compartió citas en octubre. Durante su noviazgo, Davidson, recibió ataques por parte de West en redes sociales, hasta que ella intervino para detener las acciones.

"No creo que sea justo para mí poner a alguien en una situación (así) o traer a una nueva persona que podría ser súper inocente. Entonces hay un lado de mí que dice: '¿Por qué tendría que vivir de esa manera?'", se sinceró la fundadora de Skims.

La estrella de "Kardashians" dijo que a pesar de su preocupación por cómo influirá West en sus relaciones amorosas, se divertirá en su tiempo como soltera hasta que llegue su futura pareja.

Kim habla sobre la polémica de Balenciaga

Kim Kardashian también abordó la polémica sobre la campaña de Balenciaga, en la que retratan a niños con osos de peluche disfrazados de sadomasoquistas.

Cuando surgió la polémica de Balenciaga, Kim fue cuestionada sobre su postura ante la campaña, ya que es una de las principales figuras que promocionan la marca.

"Con lo de Balenciaga todo el mundo estaba como, '¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas?'. Y yo estaba como 'Espera. No estoy en esta campaña. No sé qué está pasando. Permítanme tomarme un minuto para investigar esto'".

La reacción de Kim fue lanzar un mensaje vía redes sociales en el que explicaba que su silencio ante la controversia se debía a que estaba evaluando la situación con su equipo, condenó el abuso infantil, y dijo que evaluaría su futuro con la marca, sin embargo, sus declaraciones no fueron bien recibidas.

"Porque no dije, 'Vete al diablo, Balenciaga'. Por eso, la gente se enojó. Así que están enojados si no hablo. Están enojados si hablo y si no cancelo.

"Esto no podría haber sido más claro, esto es horrible, esto es inquietante, a menos que escucharan lo que querían escuchar, te jodeno y estás cancelado", dijo sobre los ataques que recibe en redes sociales.