Acepta problemas de ansiedad

Aunque ahora la actriz e influencer fitness se ve llena de vida, hubo un momento en que se volvió un elemento difícil con quién trabajar en los sets de telenovelas, y ahora Vanesa Guzmán acepta que esto fue por sus problemas de ansiedad.

Fue durante su paso por la telenovela ‘Atrévete a soñar’ donde se hizo más evidente este comportamiento. Incluso, actores como Cynthia Klitbo, Violeta Isfel y René Strickler corroboraron que Guzmán era una persona conflictiva en las grabaciones.

Pero fue en el programa ‘El Gordo y La Flaca’ que confesó que durante su paso por las telenovelas sufrió de una grave ansiedad, la cual afectaba su comportamiento y esto repercutió en su relación con otros actores.

“Me generó una retracción completa a nivel social, no sabía, no estaba diagnosticada, no supe cómo trabajarlo. Se me criticó, se me juzgó mucho, y yo lo único que vivía era una paranoia interna”, externó.

Ahora, Vanessa se siente realizada y tranquila, pues ya fue diagnosticada y propiamente tratada. Ahora, está enfocada en continuar poniendo todo su empeño en las competiciones de fisicoculturismo.