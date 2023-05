Se disculpa por su error

DISCULPA

"Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio, pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa", escribió.

"Que en el cielo tu eterno destino, un soldado de Dios escribió", pronunció la intérprete, cuando la letra correcta es "Que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió".

Tras el error, María León se convirtió en tendencia en redes sociales como Twitter.

La cantante se unió así a una larga lista de famosos que han confundido la letra del Himno, como Pablo Montero, Julio Preciado, Jorge "Coque" Muñiz y hasta Vicente Fernández.