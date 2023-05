Peso Pluma conoce a niño con cáncer y hacen emblemático paso juntos

CIUDAD DE MÉXICO

Peso Pluma se ha ganado el cariño de internautas con una noble acción. Y es que el líder de los corridos tumbados recibió una visita de un niño de 12 años, quien enfrenta una batalla contra el cáncer.

El emotivo encuentro fue documentado por la madre del menor. Y a los pocos días de su publicación, ya generó una ola de reacciones positivas para el intérprete de "Rosa Pastel".

"Hermoso y muy emotivo momento cuando mi hijo de 12 años conoció a Peso Pluma! Muy bonitas palabras de motivación le dio para que siga peleando su batalla contra el cáncer", escribió la usuaria @dulc3avila69 en el clip.

En el video se puede apreciar que "Doble P" se acerca al pequeño fan para abrazarlo. Sin embargo, el niño se muestra avergonzado, por lo que no quiere retirarse el pasamontañas que cubre su rostro.

En seguida, Peso Pluma lo consuela y el pequeño rompe en llanto. Ante la reacción del menor, el cantante le dedica unas palabras para darle ánimos y así continuar con su tratamiento.

Al cabo de unos segundos, Hassan Emilio Kabande Laija convence al niño de descubrir su cara para tomarse la fotografía que deseaba. Y hasta le enseñó su tradicional pose para inmortalizar el momento.

En un segundo clip posteado por @dulc3avila69 se observa al pequeño contento junto a su artista favorito.

El niño incluso se animó a hacer el paso de Peso Pluma, el cual es característico de sus presentaciones y videos musicales. "¡Ánimo! Ven dame un abrazo, ¿le vas a echar ganas?", se escucha que le comenta Kabande Laija.

"Hoy veo no a un cantante, sino a un buen ser humano y por este acto merece mi respeto", "Eso se llama humildad!!!", "De todas sus joyas, casas, carros, etc, su corazón es lo más valioso que tiene", "Me hiciste llorar", escribieron usuarios de TikTok.