Rendirán tributo a Julián Figueroa en privado

CIUDAD DE MÉXICO

En la casa funeraria fue recibido el cuerpo poco antes del medio día, de acuerdo a fuentes extraoficiales, y sería regresando antes de las 16:00 horas, ya en una urna.

En la residencia de Maribel, también en el Pedregal acondicionaron su sala para recibir a los deudos, según trascendió.

Arturo Velasco llegó en la mañana a la funeraria, pero no le permitieron el ingreso, pues pidieron que no hubiera nadie ajeno a la familia.

Aunque varios colegas de Guardia han acudido a su casa para darle el pésame, como Alma Cero, Germán Ortega y Violeta Isfel, no han podido ingresar ya que solo permiten el paso a quienes están en una lista de invitados, como ocurrió con Olivia Collins, una de las mejores amigas de la costarricense.

De acuerdo a personas que están trabajando con Maribel Guardia en la logística de las exequias, no hay más de 40 invitados autorizados para entren a su casa, y los recibirá durante todo el día y toda la noche.

"Maribel está destrozada, desecha y no quiere salir a la luz pública. Está haciendo todo lo posible para ser fuerte, pero vive el momento más triste de su vida y no sabe cómo lidiar con este día, con este suceso. Es por eso que pidió privacidad, que pidió respeto. Todo lo hará en su casa y no piensa salir de ahí", dijo una persona que prefirió se omitiera su nombre.

Mientras en la funeraria han llegado coronas de flores y arreglos a nombre de la escuela primaria y secundaria donde estudió Julián, así como del liceo de Natación, de Marco Antonio Solís y Ninel Conde.

Por lo pronto, Maribel escucha la petición de la familia de Joan Sebastian de que deposite los restos de Julián junto a su padre, en el rancho de Juliantla, y también las sugerencias de que lo deje aquí en Ciudad de México.

Ayer, la ex reina de belleza costarricense se enteró del deceso de su único hijo al terminar la función de Lagunilla Mi Barrio, y hasta el momento, no ha dicho si estará presente en las funciones teatrales del próximo fin de semana o si omitirá su presencia.